Правительство Украины выделило почти $4 млн на ликвидацию пожара вблизи ЧАЭС

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 100 млн гривен (около $4 млн по текущему курсу) из резервного фонда для ликвидации пожара вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил во вторник заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Затраты на тушение лесных пожаров в Украине несет служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае недостатка средств они выделяются из резервного фонда кабмина. На тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением кабмина было выделено 100 млн гривен", - написал он в Facebook.

Украинские спасатели и военнослужащие Национальной гвардии третью неделю борются с огнем в Чернобыльской зоне.