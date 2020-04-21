https://news.day.az/world/1226366.html В Чили начнут выдавать специальные свидетельства выздоровевшим от коронавируса
В Чили начнут выдавать специальные свидетельства выздоровевшим от коронавируса
Власти Чили запустили программу по выдаче сертификатов выздоровевшим от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Так называемые "карточки Covid" в Чили будут выдавать в электронном виде. Их получат те, кто сдал положительный тест на коронавирус, и после двухнедельного карантина больше не демонстрирует признаки заболевания.
В Чили зафиксировано 10,5 тыс. случаев коронавируса, от последствий заражения скончались 139 человек.
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