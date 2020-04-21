Не дождавшихся помощи от Армении армян выдворили из аэропорта «Домодедово»

Армяне, ожидающие рейса на родину, вчера были выдворены из московского аэропорта "Домодедово".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на странице социальной сети "Facebook" одного из них размещено видео, на котором он заявляет, что их эвакуировало руководство аэропорта. Из содержания видео слышно, что звучат также обвинения в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

C 12 апреля в аэропорту "Домодедово" остались граждане Армении, желающие отправиться на родину, однако не сумевшие это сделать. Они отказывались дождаться чартерного рейса в гостиницах. Среди них 120 граждан Армении из 268, попавших в список людей, которые должны отправиться на родину.