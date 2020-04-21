По меньшей мере 204 178 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 21 282 человека умерли, 82 514 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 3 968. Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 430 человек. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек, число инфицированных выросло на 4 тыс.