https://news.day.az/world/1226401.html В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек
В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек
По меньшей мере 204 178 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил во вторник Минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве уточнили, что 21 282 человека умерли, 82 514 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 3 968. Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 430 человек. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.
В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек, число инфицированных выросло на 4 тыс.
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