ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Комментируя по просьбе журналистов предположения о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории, она сказала: "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное".