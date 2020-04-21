Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом

На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, передает Day.Az со ссылкой на Riamo.ru.

"Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим как министерство, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около 100 журналистам на сегодняшний день диагностировали коронавирусную инфекцию", - сказал Волин.

Он также добавил, что около 500 человек сейчас находятся на обязательном карантине. Кроме того, недавно в Москве был зафиксирован первый случай смерти одного из журналистов.

В Москве выявлено 29433 случая заражения коронавирусом, в России - 52763 случая.