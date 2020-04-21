В Иране за сутки от коронавируса умерли 88 человек

За последние сутки в Иране от нового вида коронавируса умерли 88 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 5297 человек.

Сообщается, что за последние сутки в стране выявлены 1297 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 84 802 человек.

Из них 60 965 человек вылечились. Состояние 3357 человек оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.