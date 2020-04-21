Трамп намерен приостановить легальную иммиграцию в США

Дональд Трамп заявил, что в связи с пандемией нового коронавируса он временно заморозит легальную иммиграцию в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, назвав инфекцию "невидимым врагом", и обозначив эпидемию как "нападение", Трамп в Twitter сообщил, что "подпишет указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!".

Американский президент обусловил это решение "необходимостью защитить рабочие места наших замечательных граждан".

Когда именно указ должен быть обнародован, пока не сообщается.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызванного им COVID-19 погибли свыше 42 тыс. человек.