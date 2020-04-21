Карантин в Австралии: на пустых улицах стали появляться кенгуру

Австралийская полиция выложила видео с камер наблюдения в Аделаиде, на котором кенгуру скачет по пустым улицам города.

Видео с камер наблюдения, на котором кенгуру скачет по пустым улицам Аделаиды, опубликовала 19 апреля в Facebook полиция Южной Австралии, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.

"Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в центре Аделаиды", - пошутили полицейские.

Аделаида - пятый по величине город страны с населением боле 1,2 млн человек.

В Австралии действуют жесткие правила карантина: закрыты границы, не работают рестораны и бары, публичные собрания больше двух человек запрещены под угрозой штрафа и даже тюремного заключения.