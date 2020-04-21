В ООН допустили рост числа голодающих в мире из-за пандемии в два раза

Число столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия из-за пандемии вызванного новым коронавирусом заболевания может увеличиться в мире до 265 млн человек в 2020 году, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель в 135 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такую оценку обнародовала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в связи с выходом Глобального доклада о продовольственных кризисах.

"Около 265 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода будут испытывать острую нехватку продовольствия к концу 2020 года, если не будут приняты срочные меры", - говорится в пресс-релизе ВПП.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.