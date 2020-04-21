В Испании отменили традиционный фестиваль Сан-Фермин с забегами быков

Ежегодный фестиваль в честь покровителя испанского автономного сообщества Наварра святого Фермина отменен из-за нового коронавируса. Об этом говорится в публикации, сделанной во вторник в Twitter мэрии Памплоны, где проводится праздник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мэрия Памплоны откладывает проведение [фестиваля] Сан-Фермин", - уточнили городские власти.

Фестиваль должен был пройти с 6 по 14 июля. В ходе него обычно проходят многочисленные шествия, представления, концерты и детские праздники. Самой зрелищной частью программы считаются ежедневные забеги с быками (энсьерро). Энсьерро является, пожалуй, самым долгожданным событием лета в городе. Именно в эти дни сюда съезжаются туристы со всех концов света, чтобы посмотреть на это интригующее и опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, преследуемых выпущенными из загона разъяренными быками, бегут по узкой улице.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты и заставить зрителей поволноваться. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 205 тыс. случаев заражения коронавирусом, 21 282 пациента умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.