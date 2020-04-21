https://news.day.az/world/1226490.html Названа цена выхода Европы из кризиса
Названа цена выхода Европы из кризиса
Европе потребуется порядка 1,6 триллиона евро для выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такую цену назвал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня в мире нет страны, которая могла бы справиться с этим кризисом в одиночку", - констатировал он. Ранее комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони говорил о том, что для борьбы с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, Европе могут понадобиться расходы в три раза больше ранее запланированной суммы.
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