Указ Трампа о приостановке иммиграции в США не затронет врачей и сезонных рабочих

Действие исполнительного указа президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не будет распространяться на сотрудников сферы здравоохранения и сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, иммигранты, которые уже находятся на территории США, не будут высланы из страны.

В то же время газета The New York Times отметила, что президентский указ, который будет подписан в ближайшие дни, может содержать временный запрет на выдачу новых разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт) и рабочих виз.

Трамп в понедельник объявил в Twitter, что в связи с пандемией нового коронавируса намерен приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты. Других подробностей он не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 787 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тыс. человек.