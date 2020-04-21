Польша оградит свои компании от иностранных инвесторов в связи с коронавирусом

Правительство Польша примет закон, который затруднит иностранным инвесторам приобретение местных компаний, пострадавших в период пандемии Covid19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В период пандемии рыночная стоимость польских компаний снижается. На бирже видно, что цена многих даже крупных предприятий упала на 30% или больше. Это может означать, что русские и китайцы могут прибрать их к рукам. Такую же проблему замечают и другие страны", - отмечает радио.

Поэтому правительство Польши хочет, чтобы иностранным инвесторам было непросто захватить польские компании во время кризиса. На этой неделе правительство планирует подготовить пакет, блокирующий подобные приобретения.

Предполагается, что должен быть составлен список секторов экономики, в которых каждое приобретение потребует одобрения правительства. Кроме того, компаниям, которые получают государственную поддержку, можно запретить продажу активов без разрешения правительства. Могут быть приняты и другие предложения.