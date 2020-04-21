На Мадагаскаре объявили о создании лекарства от коронавируса из полыни

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил профилактическое лекарство против коронавируса на основе полыни.

О препарате глава государства рассказал в эфире национального телеканала TVM, передает Day.Az со ссылкой на strana.ua.

По словам президента, лекарственный препарат "Covid Organics" разработан в Малагасийском институте прикладных исследований (ИМРА) и успешно прошел клинические испытания. Он состоит из смеси многих трав, а основным компонентом является полынь.

Лечение им приносит результаты в течение семи дней. Радзуэлина отметил, что "Covid Organics" запускают в серийное производство безотлагательно. А со среды его начнут давать школьникам для профилактики.

На Мадагаскаре число заболевших Covid-19 составляет 83 человека, умерших нет. 39 больных вылечились.

К слову, на основе полыни был синтезирован препарат артемизинина, который эффективен при лечении тропической малярии. За его разработку китайский доктор Ту Юю получила Нобелевскую премию по медицине в 2015 году.