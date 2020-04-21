ВОЗ настояла на введении карантина в Беларуси

Властям Беларуси необходимо принять ограничительные меры из-за распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам поездки в республику, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси быстро растет (...) вспышка COVID-19 в Беларуси вступает в фазу передачи среди населения, стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования", - настояли эксперты.

ВОЗ рекомендует ввести карантин - отменить любые массовые мероприятия, перевести на удаленное обучение вузы и школы, работников предприятий отправить работать из дома и помещать на изоляцию людей, контактировавших с больными.