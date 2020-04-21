«Аэрофлот» прекратит продажу билетов на Aviasales

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" прекратят продажу билетов через сервис Aviasales. Об этом ТАСС сообщил источник в группе "Аэрофлот" и подтвердили представили перевозчиков, передает Day.Az.

""Аэрофлот" и "Победа" направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант", - рассказал собеседник агентства и пояснил, что сервис получает комиссию за каждую продажу. Отмечается, что сотрудничество будет прекращено с 1 мая.

В пресс-службе "Победы" подчеркнули, что в настоящее время сосредоточены на максимальном сокращении расходов и уже успешно пересмотрели условия договоров с рядом партнеров, "чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин". В свою очередь представитель "Аэрофлота" заявил, что компания планирует провести оптимизацию расходов и заняться продвижением прямых продаж.