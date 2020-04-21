Елизавета II отмечает свой день рождения в самоизоляции

Королева Великобритании Елизавета II отмечает во вторник свое 94-летие в условиях карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса. Из близких родственников компанию монарху составит исключительно ее супруг, 98-летний принц Филип, с которым королева находится с середины марта на самоизоляции в загородной резиденции - Виндзорском замке под Лондоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее Величество не удастся в свой день рождения получить личных поздравлений от своих детей и внуков, каждый из которых вместе со своими семьями уединился в поместьях в различных уголках Великобритании. Так, старший сын Елизаветы II, наследный принц Уэльский Чарльз, который сам успел переболеть COVID-19, находится в своей резиденции Биркохолл в шотландском Абердиншире.

Внук Елизаветы II принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми пережидают вспышку заболевания в Анмер Холле, их доме в графстве Норфолк, в то время как другой внук - принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи - находится в Калифорнии, куда переехал в поисках лучшей доли, отказавшись с супругой от роли членов королевской семьи.

Источник в Букингемском дворце сообщил агентству Press Association, что монарх не планирует праздновать свой день рождения каким-то особенным способом, добавив, что любой звонок по телефону или по видеосвязи от членов ее семьи будет сделан в частном порядке. То есть прессе о их содержании или о самом факте звонков сообщено не будет.

Поздравления через Twitter

Вместе с тем, принц Чарльз уже поздравил свою мать через официальный аккаунт в Twitter, разместив свои архивные фотографии в компании с Елизаветой II. "Желаю Ее Величеству королеве очень радостного 94-го дня рождения", - говорится в сообщении.

Принц Уильям пошел по этому же пути, разместив свою фотографию с бабушкой и супругой и снабдив пост точно такой же фразой, что и его отец. В ответном твите пресс-служба монарха опубликовала ролик с подборкой архивного видео. На нем Елизавета II появляется со своей сестрой принцессой Маргарет и королевой-матерью Елизаветой Боуз-Лайон (1900-2002).

День рождения без салюта

В прошлые годы день рождения королевы обычно обходился без особых торжеств. Парад и торжественные гуляния по традиции проходят в ее официальный день рождения, который отмечается во вторую субботу июня.

Однако вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, от последствий которой в Великобритании умерли 16,5 тыс. человек, а почти 125 тыс. инфицированы, внесла свои коррективы и в эти планы. Как стало известно на выходных, Елизавета II попросила в этом году обойтись без артиллерийского салюта по случаю ее дня рождения, сочтя это неуместным в нынешней ситуации. С такой просьбой она выступила впервые за 68 лет своего нахождения на престоле.

Орудийные салюты в Великобритании производятся по ряду поводов, связанных с королевской семьей. Так, 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, помимо дня рождения Елизаветы II, отмечается день ее вступления на престол (6 февраля), день коронации (2 июня), день рождения супруга королевы принца Филипа (10 июня), день рождения наследника престола принца Уэльского Чарльза (14 ноября), королевские дни рождения, а также открытие сессий парламента. Обычно местом для проведения салюта выступает Тауэр, Грин-парк или Гайд-парк. В последних двух случаях количество выстрелов увеличивается на 20, так как они производятся из королевских парков.

Впервые за более чем десятилетие не будут звонить 21 апреля и колокола Вестминстерского аббатства. Церковь, в которой Елизавета II короновалась и венчалась, закрыта из-за пандемии.

"У нас нет возможности звонить в колокола, так как церковь в настоящий момент закрыта. Так что в этом году это будет виртуальное поздравление", - говорится в распространенном заявлении Вестминстерского аббатства.

"Мы встретимся вновь"

Ее Величество продолжает сохранять бодрое расположение духа и, опираясь на свой богатый жизненный опыт, высказывает уверенность, что нынешние тяжелые времена пройдут. В начале апреля, выступая в крайнем редком для нее формате телевизионного обращения к нации, Елизавета II сказала: "Нас должно утешать то, что, хотя нам, возможно, придется еще многое перенести, лучшие дни вернутся: мы будем вновь с нашими друзьями, мы будем вновь с нашими семьями, мы снова встретимся".

Эта мысль суверена очень понравилась британцам. Процитированная монархом песня We'll meet again ("Мы встретимся вновь") 1939 года, которая была перезаписана 103-летней английской певицей Верой Линн с сопрано Кэтрин Дженкинс, возглавила чарт Apple iTunes, взлетев на несколько сотен позиций.

Обладательница рекордов

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления. До следующего "платинового" юбилея (70 лет пребывания на троне) остается всего два года.