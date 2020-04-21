Умер самый одинокий дельфин в мире

Найденный в заброшенном аквариуме в Японии дельфин умер в одиночестве в крошечном бассейне. О смерти прозванного "самым одиноким дельфином" животного сообщает издание Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, самку афалины по кличке Хани поймали в 2005 году вблизи поселка Тайдзи, который известен ежегодной охотой на дельфинов. Жестокая охота была показана в выигравшем премию "Оскар" в 2009 году документальном фильме "Бухта".

Хани содержалась в аквариуме в Японии вместе с 46 пингвинами и сотнями рыб и рептилий. Из-за землетрясения 2011 года и ядерного кризиса на Фукусиме количество посетителей сократилось, и аквариум закрылся.

В январе 2018 года, после обнаружения брошенных животных, о Хани писали СМИ по всему миру. Последние два года жизни Хани провела в маленьком резервуаре в Морском парке-аквариуме в городе Теси, к востоку от Токио.

Многие пользователи в комментариях оставляли сообщения о том, что животные в океанариуме содержатся в удручающих условиях. "Мне кажется отвратительным, что эти прекрасные животные содержатся в неволе. Их вылавливают из моря, многих из них убивают, а других отправляют в места вроде этого", - написал один из пользователей. "Эти животные должны находиться в дикой природе, а не плавать в отвратительной воде в резервуаре размером с ванную для развлечения человека", - отметил другой.

О гибели Хани сообщила американская благотворительная организация The Dolphin Project, которая занимается спасением дельфинов. На сайте организации говорится, что ее сотрудники пытались спасти Хани и других животных. Дельфин и аквариум были проданы. Организация пыталась выкупить Хани у новых владельцев, но переговоры не увенчались успехом. Животное скончалось в своем крошечном резервуаре 29 марта.