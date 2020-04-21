https://news.day.az/world/1226543.html Эрдоган назвал кризис из-за коронавируса сильнейшим после Второй мировой войны
Эрдоган назвал кризис из-за коронавируса сильнейшим после Второй мировой войны
Пандемия коронавируса превратилась в самый серьезный кризис после Второй мировой войны по своим экономическим последствиям.
Такое мнение выразил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Турция, как и весь остальной мир, ведет напряженную борьбу с пандемией коронавируса. Мы видим, что эпидемия начинает стабилизироваться. Эта эпидемия стала самым серьезным кризисом после Второй мировой войны по экономическим последствиям", - приводит утверждения турецкого лидера Anadolu.
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