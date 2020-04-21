Умер актер сериалов «Санта-Барбара» и «Рыцарь дорог»

В Теннесси умер американский актер Том Лестер. Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что причиной смерти звезды сериалов "Санта-Барбара" и "Рыцарь дорог" стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Ему был 81 год.

Смерть артиста подтвердил его брат Майкл Лестер. На странице в Facebook он рассказал, что похороны знаменитости состоятся 24 апреля.

Лестер родился 23 сентября 1938 года в городе Лорел, штат Миссисипи. Он прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как "Зеленые просторы", "Незваный гость", "Горди", "Бенджи", "Любовь по-американски", "Маленький домик в прериях", "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Доктор Маркус Уэлби" и "Рождественский ребенок".