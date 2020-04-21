Запрет на передвижение автомобилей в Грузии продлили до 27 апреля

Запрет на передвижение в легковых автомобилях в Грузии продлили до 26 апреля включительно в рамках превенции эпидемии коронавируса. Кроме того, чрезвычайное положение в стране будет продлено до 22 мая. С понедельника, 27 апреля, начнется процесс постепенного упразднения установленных ограничений, в том числе и на передвижение в автомобилях.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сегодня заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани на специальном брифинге.

По решению координационного межведомственного совета передвижение на автомобилях в Грузии было запрещено с 12 часов 17 апреля по 21 апреля включительно. Сегодня Чиковани сообщил о продлении этого запрета.

Он напомнил, что движение на автомобилях в период запрета разрешено медикам, сотрудникам работающих объектов, и другим категориям граждан в отдельных случаях, которые могут обратиться за специальным разрешением.

Чиковани также отметил, что действие чрезвычайного положения будет продлено до 22 мая.

Первый инфицированный коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 21 апреля в стране лабораторно подтверждено 408 случаев заражения. К этому времени скончались четверо пациентов, выздоровели 95. В стационаре под наблюдением врачей находятся 571 человек, из них коронавирус подтвержден у 313 пациентов.

Чрезвычайное положение в стране было введено 21 марта. Через 10 дней правительство ужесточило меры и ввело комендантский час - с 9 вечера до 6 утра гражданам запрещено покидать свои дома.