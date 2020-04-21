G20 готова сотрудничать для обеспечения поставок продовольствия при пандемии

Страны "Большой двадцатки" (G20) готовы сотрудничать с международными организациями и другими странами для обеспечения поставок продовольствия в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил во вторник министр окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдель Рахман бен Абдель Мухсен аль-Фадли, открывая виртуальную встречу министров сельского хозяйства стран G20, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обязуемся сотрудничать с [другими] странами и международными организациями с целью обеспечения гибкости мировой системы сельского хозяйства и поставок продовольствия в условиях распространения коронавируса нового типа", - заявил он.