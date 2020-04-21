Биржевые индексы в Нью-Йорке показали негативную динамику на фоне краха на рынке нефти

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник резко понизились на фоне ситуации на рынке нефти, где в понедельник cтоимость майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории США опустилась до отрицательных показателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, в первые минуты после начала операций промышленный индекс Dow Jones понизился на 539 пунктов (-2,28%) - до отметки 23 110 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 46,05 пункта (-1,63%) и оказался на отметке 2 776 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 87,04 пункта (-1,02%) - до 8 473 пунктов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $14,29 за баррель.

Комментируя сложившуюся ситуацию, газета The Wall Street Journal отметила, что меры, предпринятые для предотвращения распространения коронавируса, нанесли тяжелейший удар по мировому нефтяному рынку, который "находится в состоянии конвульсий".

"Весь тот опыт, который был накоплен участниками нефтяного рынка на протяжении 50 или 100 лет, оказался под вопросом, - привела газета мнение руководителя департамента исследований сырьевого рынка Commerzbank Юджина Уайнберга. - Все испытали шок". "Ситуация на рынке служит сигналом для нефтедобывающих компаний о том, что им необходимо быстрыми темпами снижать уровень добычи в связи с огромным объемом нефти на рынке", - в свою очередь отметил в интервью The Wall Street Journal главный экономист сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим.