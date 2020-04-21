Глава минфина Франции заявил об опасности падения цен на нефть для мировой экономики
Падение цен на нефть угрожает мировой экономике, которая пытается преодолеть последствия пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в Сенате Франции (верхняя палата парламента страны), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Коллапс с ценами на нефть представляет опасность для мировой экономики", - сказал Ле Мэр, подчеркнув, что особенно подверженными падению цен оказались африканские страны, сильно зависящие от нефтяных доходов.
Министр также подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса "экономика практически полностью остановилась, кризис затронул все нации и все континенты планеты, без исключения".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре