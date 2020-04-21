Один из крупнейших авиаперевозчиков в мире обанкротился

Авиакомпания Virgin Australia - второй по величине авиаперевозчик Австралии - объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за банкротства на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на euronews.com.

Virgin Australia занимает примерно треть рынка авиаперевозок в стране. Ранее правительство Австралии отказало компании в оказании финансовой помощи.

"Австралия нуждается в существовании двух конкурентоспособных авиалиний, чтобы экономика страны развивалась, - говорит стюардесса Virgin Australia Кара. - Я обращаюсь к нашим клиентам, ради которых мы каждый день приходим на работу: подумайте и спросите себя - как будет выглядеть для вас монополия в австралийском небе?"

Virgin Australia переходит в управление международной компании Deloitte ("Делойт"), которая займется рекапитализацией огромного долга авиаперевозчика.

С 10 апреля из-за падения спроса авиаперевозчик прекратил выполнение всех рейсов, кроме ежедневного перелета из Сиднея в Мельбурн и обратно.