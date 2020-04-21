Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом, взаимодействие по Сирии и в энергетике

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили наращивание совместных усилий по борьбе с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии, сотрудничество в энергетике и других сферах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур", - говорится в сообщении пресс-службы. Также лидеры договорились продолжить плотную координацию, чтобы обеспечить возвращение граждан России и Турции на родину.

"Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации", - сообщили также в пресс-службе, отметив, что речь идет прежде всего о принятом в Москве 5 марта дополнительном протоколе к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года. "Подтверждена необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении Кремля.

Лидеры двух стран затронули и актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества - в первую очередь, в торгово-экономической сфере, "включая реализацию совместных проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях", сообщили в пресс-службе. Там отметили, что президенты условились о дальнейшем поддержании регулярных контактов на различных уровнях.