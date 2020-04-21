https://news.day.az/world/1226583.html Число жертв канадского стрелка возросло до 20
Число жертв канадского стрелка возросло до 20
Число жертв стрельбы, устроенной 51-летним Гэбриелом Уортманом в ночь на 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия, достигло 20 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, полиция обнаружила тела еще одного мужчины и одной женщины.
В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджог не менее пяти жилых домов и других конструкций, и под их развалинами могут находиться тела других погибших.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре