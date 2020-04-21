Путин и Роухани обсудили опыт борьбы с пандемией

Президенты Ирана Хасан Роухани и России Владимир Путин обсудили опыт двух стран в борьбе с пандемией коронавируса. Телефонный разговор между политиками состоялся во вторник, сообщает пресс-служба главы иранского государства.

"Президент Ирана заявил о необходимости расширять взаимодействие между Ираном и Россией в борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба Роухани. Иранский политик добавил, что "представители двух страны должны прилагать усилия для осуществления торговли между двумя странами при условии соблюдения медицинских предписаний".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в свою очередь, Путин, по сообщению пресс-службы, "подчеркнул важность совместных усилий, сотрудничества и обмена опытом между двумя странами".

Роухани также заявил о необходимости расширения сотрудничества по региональным вопросам и необходимости продолжения консультаций между Ираном, Россией и Турцией.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Количество выявленных случаев коронавируса на данный момент составляет около 85 тыс., зарегистрировано по меньшей мере 5 297 летальных исходов.