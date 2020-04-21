https://news.day.az/world/1226587.html Атаковавшие судно в Бенине пираты покинули его вместе с захваченными членами экипажа
Атаковавшие судно в Бенине пираты покинули его вместе с захваченными членами экипажа
Пираты, напавшие на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно вместе с захваченными членами экипажа, среди которых трое россиян.
Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Бенине и Того, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Установлено, что злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники 8 членами команды, включая трех граждан России", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
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