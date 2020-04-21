Берлинский марафон не состоится в сентябре из-за пандемии

Берлинский марафон, который был запланирован на 27 сентября, не состоится из-за ограничений, введенных в контексте борьбы с пандемией. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, власти города согласовали запрет до 24 октября на проведение массовых мероприятий, рассчитанных на 5 тыс. человек и более. В марафоне в прошлом году участвовали 47 тыс. человек.

Берлинский марафон - один из наиболее престижных забегов в мире. Он традиционно проводится в столице ФРГ в последние субботу и воскресенье сентября, в его рамках организуется ряд спортивных мероприятий. За день до основных соревнований проходят марафон на роликовых коньках и детские соревнования, в воскресенье - спортивная ходьба, езда на инвалидных колясках для людей с ограниченными возможностями.

Дистанция пролегает через наиболее известные достопримечательности столицы ФРГ.