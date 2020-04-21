Саудовская Аравия объявила об ослаблении комендантского часа в месяц поста Рамадан

Комендантский час в Саудовской Аравии будет ослаблен в месяц священного для мусульман поста Рамадан. Об этом сообщило во вторник МВД королевства, передает государственное информационное агентство SPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках усилий по предотвращению распространения нового коронавируса принято решение об изменении времени, в течение которого разрешено выходить на улицу за покупками и передвигаться по городу, - указали в ведомстве. - В тех регионах, где ранее действовал круглосуточный комендантский час, на время поста разрешили покидать свои дома по необходимости в период с 09:00 до 17:00 часов - в близлежащие продуктовые магазины и аптеки, но с сохранением ограничений на движение автотранспорта. В тех регионах, где жесткие запреты не вводились, разрешено свободное передвижение по городу, но также в период с 09:00 до 17:00 часов". Послабления не распространяются на регионы, закрытые ранее на карантин, - они по-прежнему остаются на полной изоляции.

В понедельник саудовские власти объявили, что две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в Рамадан. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в месяц поста, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля. Правоверные не смогут "совершать там пятикратный намаз и Таравих" - специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари.

Начинающийся через три дня Рамадан предписывает мусульманам воздерживаться от еды и питья в течение всего дня, посвящая время молитвам и внутреннему самосовершенствованию. После захода солнца на улицах рядом с мечетями традиционно накрывают столы, где могут разговеться все желающие. Это считается одним из благих дел, которые должны делать мусульмане, разделяя свою трапезу с нуждающимися и малоимущими. Но в этом году большинство арабских стран из-за коронавируса постановило закрыть все молельные дома, не делая исключений даже для важных религиозных дат, и отменило рамаданные столы во избежание угрозы заражения во время скопления людей. Традиционно Рамадан ассоциируется с ночным образом жизни, когда правоверные бодрствуют преимущественно ночью, а в дневное время - отдыхают.

К настоящему моменту в Саудовской Аравии выявлено более 11,6 тысячи зараженных COVID-19, умерли 109 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.