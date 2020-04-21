https://news.day.az/world/1226622.html Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает почти на 30%, опустившись до отметки $17,92 за баррель. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз Brent торговалась дешевле $18 за баррель в январе 2002 года.
Июньские фьючерсы на североамериканскую WTI также ускорили падение до 68,2%, в моменте достигая отметки $6,5 за баррель.
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