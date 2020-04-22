Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт

Президент США Дональд Трамп намерен во вторник объявить о временной приостановке выдачи грин-карт, дающих разрешение на постоянное жительство в Соединенных Штатах. Об этом информирует газета The New York Times, передает ТАСС.

По ее данным, речь идет о большинстве типов грин-карт. Эта мера затронет десятки тысяч людей, указывает газета.