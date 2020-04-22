Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 83 тыс. человек

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 83 тыс., что более чем на 10 тыс. больше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 5 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее. Об этом, как передает ТАСС, сообщила во вторник в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 21 апреля, в мире были зарегистрированы 2 397 216 инфицированных и 162 956 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 83 006, число летальных исходов - на 5 109. Больше всего инфицированных и умерших - в Европе: 1 187 184 и 106 342 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 38 143, а умерших - на 2 756.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 893 119 человек, 42 686 умерли. По числу инфицированных (34 869) и умерших (2071) за сутки этот регион уступает Европе.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 21 апреля, в регионе выявлены 134 506 инфицированных и 5 685 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 751 273. Далее следуют Испания (200 210), Италия (181 228), Германия (143 457), Великобритания (124 747), Франция (113 513), Турция (90 980), Китай (84 250), Иран (83 505) и Россия (52 763).