https://news.day.az/world/1226664.html В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек
В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек
Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло 45 тысяч.
Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, число смертельных случаев выросло до 44 999 человек. В стране зафиксировано 824 147 случаев заболевания.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
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