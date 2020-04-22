В США число жертв коронавируса достигло 45 тысяч человек

Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло 45 тысяч.

Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, число смертельных случаев выросло до 44 999 человек. В стране зафиксировано 824 147 случаев заболевания.

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.