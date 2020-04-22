Британские предприятия просят господдержку на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов
Только за первые сутки приема заявок на выделение помощи от государства их подали более 185 тысяч британских предприятий. Общая сумма запросов уже приблизилась к 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Британские власти пообещали финансовую поддержку компаниям, которые не могут выплачивать заработную плату своим сотрудникам в условиях пандемии. Предполагается, что господдержка обеспечит таким образом выплаты 1,3 миллиона работникам.
И все же, как отмечает FT, картина по итогам марта-апреля оказалась не столь драматичной. До начала приема заявок эксперты прогнозировали, что компенсировать потери из госказны придется примерно 9 миллионам человек. Впрочем, прием заявок только начался. И чиновники уже опасаются того, что их окажется столько, что система просто зависнет.
Управление по бюджетной ответственности на прошлой неделе опубликовало сценарий, при котором около 30% работников могут лишиться работы или по крайней мере зарплат. В течение трех месяцев эти потери оцениваются в 42 миллиарда фунтов стерлингов.
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