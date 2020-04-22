Нефтяные танкеры окружают Калифорнию. Они перевозят колоссальный объем топлива, 20 миллионов баррелей - этого достаточно, чтобы удовлетворить 20% ежедневного мирового спроса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Этим танкерам сейчас просто некуда разгружаться, спрос на нефть падает. Предприятия закрыты, а количество машин на дорогах стремится к нулю. Нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp. в Мартинесе остановил свою работу, а другие, в том числе завод Chevron Corp. в Эль-Сегундо, сократили переработку сырой нефти.

По данным парижской Kpler SAS, которая отслеживает движение танкеров, более 20 миллионов баррелей нефти - это самый большой объем, когда-либо находившийся одновременно в водах западного побережья за один раз. Многие из них находятся там уже в течение семи дней, это также рекорд.

Избыток нефти - сейчас главная проблема. Хранилища почти заполнены, и теперь ее грузят на танкеры, которые дрейфуют в порту Сингапура, близ побережья Мексиканского залива, а теперь и западного побережья США.

Так, например, Seaexpress, танкер, который обычно занимается транспортировкой топлива, сейчас выступает плавучим хранилищем для Royal Dutch Shell, причем уже в течение, по крайней мере, месяца.