Европейцам надоело сидеть на карантине

В Италии вспыхнуло. Италия первой решилась на карантин, и потому на Италию сегодня смотрит вся Европа, как она будет выбираться из карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, фаза 2 начнется 4 мая. Медленно, аккуратно для каждого региона свои правила. Ломбардия, где статистика ноль зараженных в сутки случится не раньше осени, будет последней, кто откроет магазины бары и салоны красоты.