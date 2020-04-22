Иран запустил в космос первый военный спутник Noor

Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor ("Нур").

Об этом сообщил в среду Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Мехр, аппарат выведен на орбиту на высоте 425 км.