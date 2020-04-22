https://news.day.az/world/1226689.html Иран запустил в космос первый военный спутник Noor
Иран запустил в космос первый военный спутник Noor
Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor ("Нур").
Об этом сообщил в среду Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства Мехр, аппарат выведен на орбиту на высоте 425 км.
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