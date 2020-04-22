США слишком быстро потратили деньги на выплаты безработным

Американские власти слишком быстро расходуют средства, выделенные на выплаты пособий по безработице. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Газета указывает, что объем денег, выделенных на эти цели, в половине штатов в апреле сократился на 10 процентов. Власти Нью-Йорка, например, уже попросили помощи у правительства в размере 4 миллиардов долларов в качестве беспроцентного займа, так же планируют поступить в Калифорнии.

В марте на фоне пандемии коронавируса власти США начали вводить режим самоизоляции, что привело к приостановке работы многих компаний. В общей сложности заявки на получение пособий по безработице подали порядка 22 миллионов американцев.

Кроме того, из-за пандемии госдолг США и долги американских корпораций могут увеличиться до рекордных размеров. Согласно подсчетам, дефицит федерального бюджета рискует увеличиться до четырех триллионов долларов.

Также стране предсказывают рекордный уровень безработицы по окончании пандемии. По оценкам экспертов, ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.