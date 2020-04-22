Подсчитана доля потерявших работу американцев: 43 процента жителей США столкнулись с проблемой потери работы или сокращением зарплаты в результате распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего 28 процентов сообщили о том, что потеряли работу, а около трети столкнулись с сокращением зарплаты. При этом отмечается, что среди проживающих в США выходцев из Латинской Америки потеряли работу или часть зарплаты 60 процентов.

Зарплату или работу потеряли также более половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет и почти половина тех, кому от 30 до 49 лет. Кроме того, 53 процента опрошенных заявили, что не имеют достаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в условиях пандемии.