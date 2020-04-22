Число инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти

В Грузии коронавирусом заразились еще три человека, сообщает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

Таким образом, общее число заразившихся достигло 411, из них выздоровели 97 человек, четверо скончались.

На карантине остаются 5 015 человек, еще 573 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.