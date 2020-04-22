https://news.day.az/world/1226716.html В Китае устроили шоу беспилотников в честь врачей - ВИДЕО
В Китае устроили шоу беспилотников в честь врачей - ВИДЕО
В городе Чжухай на юге Китая три сотни дронов устроили световое шоу: беспилотники рисовали в ночном небе красочные картины, прославляя боровшихся с коронавирусом врачей, помогавших коллегам из расположенной в 900 км к северу Ухани.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, добровольцами в очаг эпидемии тогда отправились несколько десятков медиков. Многие из вернувшихся пришли посмотреть на шоу дронов.
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