В России предотвращено очередное вооруженное нападение подростка на школу

ФСБ России выявила новую попытку организовать вооруженное нападение на школу. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона", передает Day.Az.

У 18-летнего подростка изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей", - сообщили в ЦОС.

В связи с этим региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

"Следственным управлением СК России по Тюменской области в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ" ("Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц")", - добавили в ЦОС.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.