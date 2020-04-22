В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 13 человек

За последние сутки в Украине выявлены 467 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 6592 человека, 174 человека скончались.