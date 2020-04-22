https://news.day.az/world/1226723.html В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 13 человек
В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 13 человек
За последние сутки в Украине выявлены 467 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.
Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 6592 человека, 174 человека скончались.
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