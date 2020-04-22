В Афганистане не менее 19 военных погибли в столкновениях с талибами

По меньшей мере 19 военнослужащих Афганистана погибли, семеро пострадали во вторник вечером в результате нескольких столкновений с членами радикального движения "Талибан".

Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, по меньшей мере 11 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в ходе столкновений с талибами в провинции Сари-Пуль на севере страны.

Кроме того, пресс-секретарь министерства горнорудной промышленности сообщил, что еще восемь афганских силовиков были убиты в результате атаки талибов на контрольно-пропускной пункт у медного рудника Айнак в провинции Логар.

Полиция провинции Кандагар также сообщила об атаке талибов на несколько КПП в трех округах провинции, сообщает телеканал. В результате атаки семь афганский военных получили ранения и по меньшей мере 31 талиб был ликвидирован.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.