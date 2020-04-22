Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи

Маурицио Арривабене, который возглавлял команду "Формулы-1" "Феррари" между 2014 и 2019 годами, присоединился к борьбе с эпидемией коронавируса. 63-летний итальянец помогает медицинским службам у себя на родине в качестве водителя скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Арривабене является независимым советником совета директоров футбольного клуба "Ювентус" и членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини.

На 21 апреля 2020 года, в Италии 181228 случая заболевания коронавирусом, 24114 человек скончались.