https://news.day.az/world/1226737.html В Израиле число заболевших COVID-19 превысило 14 тыс. человек
В Израиле число заболевших COVID-19 превысило 14 тыс. человек
Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось на 384 за последние сутки, 3 человека скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Израиля.
Отмечается, что общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 14 326 человек, число умерших - 187.
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