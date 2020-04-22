В Израиле число заболевших COVID-19 превысило 14 тыс. человек

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось на 384 за последние сутки, 3 человека скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Израиля.

Отмечается, что общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 14 326 человек, число умерших - 187.