Число заразившихся COVID-19 в России достигло 57 999

За последние сутки в России еще 5236 человек заразились коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 57 999 человек.

Сообщается, что за последние сутки погибли 57 человек.

Всего число умерших от коронавируса достигло 513. Вылечились 4420 человек.