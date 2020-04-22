https://news.day.az/world/1226758.html Число заразившихся COVID-19 в России достигло 57 999
Число заразившихся COVID-19 в России достигло 57 999
За последние сутки в России еще 5236 человек заразились коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 57 999 человек.
Сообщается, что за последние сутки погибли 57 человек.
Всего число умерших от коронавируса достигло 513. Вылечились 4420 человек.
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